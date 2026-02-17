当時12歳のタイ国籍の少女を巡る人身取引事件で、少女を違法マッサージ店で働かせたとしてタイ国籍のブローカーの女が再逮捕されました。【映像】連行されるプンシリパンヤー・パカポーン容疑者の様子プンシリパンヤー・パカポーン容疑者（38）は去年6月、仲間と共謀して、都内の違法マッサージ店で当時12歳のタイ国籍の少女を働かせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、少女は短期滞在で母親と来日しましたが、店