特定非営利活動法人日本補助犬情報センターは１７日、厚生労働省、大阪府、イオンモール鶴見緑地店の協力のもと、３月１日にイオンモール鶴見緑地店（大阪市鶴見区）にて、身体障害者補助犬啓発イベント「ほじょ犬ってなぁに？ｉｎ大阪」を開催すると発表した。身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）に関するお仕事デモンストレーション＆ユーザートーク、大阪府副知事もずやん応援コーナー、ワークショップコーナーを開