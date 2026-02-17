東京・大田区で原付バイクに乗りながら30代の女性のバッグを奪おうとしけがをさせたとして会社員で30歳の男が逮捕されました。【映像】連行される大内容疑者の様子大内隆寛容疑者（30）は去年、大田区の路上で面識のない30代の女性に原付バイクで近づき、バッグを奪おうとしてけがをさせた疑いがもたれています。警視庁によりますと大内容疑者は女性を120メートルほど引きずりましたが抵抗されたため何も奪わず逃走しました