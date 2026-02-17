チームみらい党首の安野貴博参院議員（35）が15日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に生出演し、党が公約に掲げた社会保険料の負担軽減についての疑問に答えた。みらいは8日投開票された衆院選で、比例から11人が当選。議席ゼロからの大躍進で注目された。ほとんどの政党が訴えた消費減税を「今やるべきではない」と掲げず、社会保険料の負担軽減を訴えた。若者への負担を軽減し、高齢者の医療機関での窓口負担