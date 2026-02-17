東京証券取引所17日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。平均株価は前週、大きく値上がりして最高値を更新したため、利益確定の売り注文が優勢となった。終値は前日比239円92銭安の5万6566円49銭。東証株価指数（TOPIX）は25.83ポイント安の3761.55。出来高は約22億7457万株だった。