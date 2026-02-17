１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２３９円９２銭（０・４２％）安の５万６５６６円４９銭だった。４営業日連続で値下がりした。衆院選後の株価急上昇を受け、前日に続いて利益確定の売りが目立った。一方、外国為替市場で進んでいた円高・ドル安の一服から自動車関連銘柄などは上昇した。２０２５年４〜１２月期決算の内容が好感された建設業などの銘柄も買われた。１６日の米国市場は休場