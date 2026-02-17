【モデルプレス＝2026/02/17】タレント・新山千春の長女・新山もあが2月16日、自身のInstagramを更新。「渡辺直美（20）東京ドーム」に出演していたことを明かした。【写真】渡辺直美の東京ドーム公演に出演していた美人タレントの娘◆新山もあ、渡辺直美の東京ドーム公演にダンサーとして出演この日、もあは「ギネス世界記録おめでとうございます」と添えて、2月11日に東京ドームにて開催されたお笑い芸人の渡辺直美のコメディシ