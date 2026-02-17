ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのフリーが日本時間2026年2月17日に行われ、日本代表の「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が金メダルを獲得した。演技直後のハグ姿にもXで感動が広がっている。SPはリフト撃沈で5位も...逆転金メダルに三浦選手と木原選手は団体戦でペアSP、フリーともに首位を記録し、銀メダル獲得に貢献していた。一方で16日のショートプログラム（SP）は得意技として知られるリ