からあげ専門店「からやま」は、2026年2⽉20⽇(金)から、新商品「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」を期間限定で販売開始する。【商品画像】新商品一覧はこちらからやまでは、からあげとライスが進む一品を組み合わせた”合盛り”を期間限定メニューの定番として販売している。今回は、「にんにくからあげ」と「肉野菜炒め」を盛り合わせた。「にんにくからあげ」は、特製のにんにくダレにじっくり漬け込み、カリッ