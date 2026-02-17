17日未明、静岡県牧之原市で住宅と倉庫を全焼する火事があり、住宅の焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、火事があったのは静岡県牧之原市の住宅で、17日午前2時10分ごろ、近隣住民から、警察や消防に複数の通報がありました。通報者「黒い煙が上がり、赤い炎が出ていたので、これは火事だと思い通報した」発生から1時間後、現場に記者が到着した時も…記者「火事の現場です。こちらでは車が全焼してい