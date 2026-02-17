東京消防庁の救助救急訓練が１７日、東京・両国国技館で行われた。消防隊２２隊、約１１０人が訓練に臨み、見学等の関係者を含め約２５０人が参加。同館では約９年ぶりとなる大がかりな訓練で消防車両も多く詰め寄せ、騒然とした雰囲気が醸し出された。北陣親方（元小結遠藤）、振分親方（元関脇妙義龍）ら警備担当の親方が「両国国技館自衛消防隊」に編成され、負傷者を担架で運ぶなどした。北陣親方は「いざという時のために