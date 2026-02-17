春の訪れを感じる季節に、とよす洛味堂から期間限定の『さくらあられ』が登場。淡いピンク色の生地に国産桜葉を練り込んだ、見た目も可憐な春あられです。桜の香りとやさしい味わいが広がる一品は、ご自宅用にも季節の贈りものにもぴったり♡ 桜葉香るやさしい味わい さくらあられ 価格：648円（税込） 国産米を100％使用し、塩漬けした国産桜葉を練り込んだ桜型の小粒あられ。さっくり軽やかな食感に焼き上げ、淡口醤油