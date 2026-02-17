お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（年齢非公表）が17日、自身のインスタグラムを更新。大物女性芸人とのレアな2ショット写真を披露した。稲田は「リンゴ姉さんとユニバで青春やらせてもろた！」と2ショット写真をアップ。お笑いコンビ「ハイヒール」リンゴとユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたことを明かした。そして「ジュラシックパークザライドでせっかくカッパを奢らせて頂いたのに全然被ってなくて