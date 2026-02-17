中部電力浜岡原発＝1月、静岡県御前崎市（共同通信社機から）中部電力浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正で、耐震設計の目安とする「基準地震動」を策定する際のデータ操作を問題視する声が社内にあったにもかかわらず、当時の原子力土建部の管理職が「安全性は変わらない」と強行した疑いがあることが17日、関係者への取材で分かった。時期は遅くとも2018〜19年ごろとみられるが具体的には不明。管理職に再稼働審査の早期通過