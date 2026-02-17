伝統の「プレスバックボーンフレーム」で往年のシルエットを再現ホンダは、レジャーバイク「ダックス125」の2026年モデルを2月20日に発売します。ダックス125の起源は、1969年に発売された初代ダックスにあり、犬種の「ダックスフント」を連想させる“胴長短足”の可愛らしいフォルムが車名の由来です。【画像】超カッコいい！ コレがホンダ「”新”ダックス125」です！ 画像で見る（16枚）初代モデルは、同社を代表するミニ