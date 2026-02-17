松本は昨季51登板で防御率1.07野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は17日、宮崎合宿の練習を終えて報道陣の取材に応じた。この日ブルペン入りした松本裕樹投手（ソフトバンク）について言及し、「僕の中で一番タイミングが取りづらいピッチャーかな」と注目した。井端監督は松本について「個人的なあれですよ」と笑いつつ「僕の中で、一番タイミングが取りづらいピッチャーかなと」と明かした。「彼のすごさっていうとこ