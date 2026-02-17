バルセロナは現地２月16日、ラ・リーガ第24節でジローナと敵地で対戦。１−２で逆転負けを喫した。この結果により、前節まで首位に立っていたバルサは２位に後退。トップに躍り出た宿敵レアル・マドリーを２ポイント差で追う形となった。チームはまさかの結果に終わったものの、好パフォーマンスを披露したのが守護神ジョアン・ガルシアだ。まずは28分、相手の近距離からのシュートを抜群のポジショニングで構えて防ぐ。さら