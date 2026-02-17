2025年12月、静岡県三島市にある工場の従業員が刃物で刺されるなどして15人が重軽傷を負った事件で、殺人未遂容疑で3回逮捕・送検されている男について、静岡地方検察庁沼津支部は当時の精神状態について調べるため2月17日付で鑑定留置にしました。 鑑定留置になったのは、殺人未遂の疑いで逮捕・送検されていた元従業員の男（38）です。 この事件は2025年12月に三島市にある横浜ゴム三島工場で発生し、複数の従業員が刃物で刺さ