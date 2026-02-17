バスケットボールのBリーグは17日、都内で会見し、26〜27年シーズンのホーム開幕カードを発表した。9月22日にA東京が琉球をホームに迎え撃ち、新シーズンが始まる。Bリーグが開幕した16年と同じ日、同カード。島田慎二チェアマン（55）は「10年目の節目のタイミングで、どのカードにするかというのはリーグ内でも、けっこう議論があった。あのときはアルバルクがエリート軍団みたいなエッセンスで琉球が雑草みたいな、そういう