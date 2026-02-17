◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール4日目 練習試合 巨人-ロッテ(17日、沖縄・那覇)巨人のドラフト3位ルーキー・山城京平投手が、ロッテとの練習試合に先発登板。2回20球を投げ、被安打2、奪三振1、与四球0の無失点に抑えました。事前から“打たせて取る”ピッチングを目標としていた山城投手。「指にかかった感触もあった」と納得の表情を見せたストレートは球場の計測で最速149キロをマークし、カットボールでも三振、ツーシ