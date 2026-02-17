俳優の妻夫木聡（４５）が１７日、東京・内幸町のイイノホールで「第６８回ブルーリボン賞」の授賞式に出席した。東京映画記者会（デイリースポーツなどスポーツ紙在京７社で構成）が制定しており、妻夫木は「宝島」で、２０１０年度の「悪人」に続いて２度目の主演男優賞となった。黒のスーツ姿で登場し、「いつになっても賞を頂けるのはうれいしいこと。今回は一番感謝の思いが強いです」と笑顔だった。授賞式では作品賞とな