タレント出川哲朗（61）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。日本テレビ系「電波少年」シリーズ時代に行った企画を振り返った。出川は「『電波少年』は本当にクソ番組だったから。今じゃ考えられないけど戦時中の国行かされてるのよ。内戦中の」と明かした。ウエストランド井口浩之は「たしかに、僕も見てて、何かどっかのクラブみたいなとところ行って“ピー”みたいな。コン