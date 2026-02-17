東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。半年間の肉体改造で体重を７・５キロ増量し「ナイトフラワー」（内田英治監督）の格闘家・多摩恵役を演じ切って助演女優賞に輝いた森田望智（２９）はデコルテもあらわ、スリットから美脚をのぞかせた純白のロングドレスで登壇。観客の熱視線を集めた。「ブルーリボン賞はずっ