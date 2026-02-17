テレビ静岡が２１日午後６時半から放送する「くさデカ」は「静岡の旬を全盛り！道の駅グルメｉｎ御前崎」と題してお送りする。豊かな自然に恵まれた御前崎市の道の駅が舞台。完熟収穫にこだわる希少な黄色いフルーツトマトや、作付量・出荷量ともに日本一の芽キャベツが登場する。出演は人気お笑いコンビ・トータルテンボスの大村朋宏と藤田憲右。ラーメン、メンチカツ、巨大唐揚げなどグルメ情報が満載だ。