◆練習試合巨人ーロッテ（１７日・那覇）巨人のドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１７日、地元凱旋（がいせん）となるロッテとの練習試合でプロ初先発。「指にかかった感触があった」と直球はこの日最速１４９キロを計測し、２回を投げて２安打無失点１奪三振の堂々デビューを果たした。初回、先頭の高部を１３２キロのカットボールで空振り三振に抑えると、続く小川を遊ゴロ、藤原を一飛に仕留めて３者凡退