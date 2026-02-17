【モデルプレス＝2026/02/17】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が2月15日、自身のInstagramを更新。姉・ゆうちゃみとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気ギャルの21歳妹「ビジュアルが強すぎる」モデル姉との2ショット◆ゆい小池、姉・ゆうちゃみと2ショット同日開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に姉妹揃って出