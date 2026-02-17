【モデルプレス＝2026/02/17】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のNINA（ニナ）が17日、自身のInstagramを更新。ミディアムヘア姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】NiziUメンバー「ビジュ優勝」“別人級”イケメンオーラ漂う新ヘア◆ニナ、暗髪ミディアムで雰囲気一変「my favorite way to spend the night」とつづり、14日・15日に開催された「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoLUtion”」愛知公演のオフショット