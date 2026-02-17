国内線は苦境が続く 守りから攻めへ─。ANAホールディングス（芝田浩二社長）が新たな中期経営戦略を発表。柱は、国際線事業では拡大路線を敷き、国内線事業は機材の小型化で収益を生み出すというもの。コロナ禍で大型投資に踏み切る機会がなかった中、今後5年間で機材をはじめ、DXなどに過去最大規模の2.7兆円の投資を計画する。 同社の26年3月期第3四半期の連結決算は増収増益で、売上高は過去最高。好調な訪