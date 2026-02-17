円買い主導で、豪ドル円、NZドル円は下げる＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは0.70台での推移。昼過ぎにかけてはやや軟調な動きで0.7070ドル台から0.7046ドルを付けた。日米の株安や債券高(利回り低下)などにみられるリスク警戒の動きが豪ドルの重石となったが、値幅は限定的でその後0.7060ドル台を回復。 豪ドル円はドル円の下げもあって朝の108円70銭台から107円86銭を付けた。昨日の円売りに対する調整が入っていたほか、リ