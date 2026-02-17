リンクをコピーする

テクニカルポイント ポンドドル、直近１カ月の値動きは収束、短期的には中立状態に 1.3851ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3763エンベロープ1%上限（10日間） 1.364221日移動平均 1.362710日移動平均 1.3611一目均衡表・転換線 1.3608現値 1.3600一目均衡表・基準線 1.3491エンベロープ1%下限（10日間） 1.3454一目均衡表・雲（上限） 1.3443200日移動平均 1.3433