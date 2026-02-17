円高優勢、昨日の調整とリスク警戒＝東京為替概況 昨日の市場でドル円は先週の下げに対する調整もあって153円60銭台まで上昇。NY市場が休場で少し値を落とし、153円40銭台を中心としたもみ合いとなった後、東京朝に再びドル買いとなり、153円76銭を付けた。 その後は一転してドル売り円買いとなった。154円手前の売りが意識されたことに加え、米株先物や日経平均の軟調さもあり、リスク警戒の動きが広がった。