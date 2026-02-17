チームみらい党首の安野貴博参院議員（35）が15日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に生出演し、国会のデジタル化に意欲を見せた。みらいは8日投開票された衆院選で、比例から11人が当選。議席ゼロからの大躍進で注目された。MC宮根誠司からは、「デジタルで何を変え、日本をどのように導いていくんですか？まずデジタルで何やりたいんですか？」と問われた。安野氏は「我々はプッシュ型支援と呼んでいるんで