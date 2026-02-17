【ロンドン＝市川大輔】英国のスターマー首相は１６日、子どものＳＮＳ利用の禁止を本格的に検討する考えを表明した。長時間にわたって投稿や閲覧を止められなくなる「中毒性」を問題視し、対応する。英政府は▽子どものＳＮＳ利用禁止▽中毒性のある機能の制限▽年齢確認の改善――などを検討するとしている。スターマー氏は規制についての意見募集を近く行う考えを示した。早ければ年内にも具体的な規制を導入する方向だ。