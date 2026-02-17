FBモーゲージからの発表です。【映像】FBモーゲージ株式会社の発表「政策金利が上がると給与も上がる住宅ローン会社が『政策金利連動型給与制度』を導入生活に直結する“金利”を、社員の給与に反映する新たな試み住宅ローン専門サービス事業を行う、FBモーゲージ株式会社は、政策金利の変動に応じて給与が変動する『政策金利連動型給与制度』を2026年4月より新たに導入いたします。本制度は、政策金利が上昇した場合に、一定の