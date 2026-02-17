１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５２円９６銭前後と前日午後５時時点に比べ３８銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８１円１２銭前後と同７８銭程度のユーロ安・円高で推移している。 この日は日経平均株価が一時６００円を超す下げとなったほか、米株価指数先物も下落し、株安を受けた円買いが優勢となった。実需筋によるドル売り・円買い需要の観測が広がっ