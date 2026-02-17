嵐の公式Instagramが“ThrowBack ARASHI”として、2011年2月23日にリリースされた「Lotus」のジャケット写真を公開した。 【画像＆動画】嵐「Lotus」ジャケット公開＆MV 「Lotus」は相葉雅紀が主演を務めたドラマ『バーテンダー』（テレビ朝日系）の主題歌としても話題に。懐かしいビジュアルにあらためて注目が集まっている。 ■5人が夜空を背に並ぶ「Lotus」ジャケット公開 1枚目は、夜空をバックに5人が