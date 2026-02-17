ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 [東証Ｒ] が2月17日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の経常利益は前の期比0.8％増の22.3億円になったが、26年6月期は前期比1.1％減の22億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3816円→3883円(前の期は3823円)に増額し、今期は3843円にする方針とした。 株探ニュース