17日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数722、値下がり銘柄数719と、売り買いが拮抗した。 個別では住石ホールディングス、テクニスコ、ＭＥＲＦ、アテクト、マイポックスなど10銘柄がストップ高。児玉化学工業、ロブテックス、リバーエレテックは一時ストップ高と値を飛ばした。第一カッター興業、イチケン、日本ドライケミカル、日本基礎技術、フジ日本など129銘柄は昨年来高値を更新