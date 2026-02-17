リンクをコピーする

17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ16728613.0 53780 ２. 日経Ｄインバ 2168513.54526 ３. 純金信託 1948522.6 22975 ４. 野村日経平均 1504545.8 58690