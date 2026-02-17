17日の日経平均株価は前日比239.92円（-0.42％）安の5万6566.49円と4日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は676、値下がりは861、変わらずは55。 日経平均マイナス寄与度は191.73円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が81.56円、信越化 が32.59円、リクルート が25.17円、ファナック が23.23円と並んだ。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を77.21円押し上げ。次いでＴ