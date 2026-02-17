MLB評論家のAKI猪瀬氏（55）が、17日までに自身YouTubeチャンネル「AKI猪瀬とMLB」を更新。3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本のライバルについて語る場面があった。2連覇を目指す日本。前回、決勝で激闘を演じた米国とは、決勝戦まで両チームが勝ち上がらないと対戦することはない。日本は1次リーグC組を突破すると、1次リーグD組から勝ち上がったチームと準々決勝で対戦する。1次リーグD組には