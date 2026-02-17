16日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のKUROBEアクアフェアリーズは、小園瞳（22）と2025-26シーズンの契約を締結したことをクラブ公式サイトで発表した。 小園は東京都稲城市出身、高校は下北沢成徳高校出身で3年次に全国高等学校総合体育大会（インターハイ）優勝、大学は東京女子体育大学出身で4年次に関東大学バレーボールリーグで春季と秋季ともに優勝、全日