16日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズが、22日（日）にシゲトーアリーナ岡山で行われる、SVリーグ女子第11節GAME2のNECレッドロケッツ川崎戦で、AI体験ブースを設置することをクラブ公式SNSで発表した。 このイベントでは岡山を支援しているピープルソフトウェアの協力のもと特設AI体験ブース 「ポテスコ for sports in OKAYAMA」 が登場し