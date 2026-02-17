バンザンからの発表です。【映像】株式会社バンザンからのお知らせ「破産手続開始決定のお知らせ冠省 株式会社バンザンは、2026年2月16日、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、内藤滋弁護士 （第二東京弁護士会所属） が当社の破産管財人に選任されました。これにより、当社の財産の管理処分権は、破産管財人に帰属することになりました。今後、裁判所の監督の下、破産管財人が当社の破産手続を遂行することになります。