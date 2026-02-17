ドジャースが２１世紀初となるワールドシリーズ３連覇に向け、フロリダ州グレンデールで春季キャンプを行っている。昨年も頂点に立てたもののブルージェイズとの戦いはまさに紙一重。最後は王手をかけられた状態から２連勝を飾る底力を見せたが、幾多の奇跡が重なって生まれたものだった。その一つが延長１８回、試合時間６時間３９分に及んだ末に勝利した第３戦。フリーマンのサヨナラソロで決着するまでプレーボールから攻守