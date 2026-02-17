【真・猫が如く（Desktop Cat Story）】 2月17日 日本語体験版配信開始 Superjoyは、PC（Steam）用シミュレーション「真・猫が如く」（Desktop Cat Story）の日本語体験版を2月17日に配信開始した。製品版は2026年内に配信を開始する予定。 本作はデスクトップ上で猫を育て、「繁殖」させて増やし、個性的な猫を育てるシミュレーションゲーム。体験版では三毛、茶トラなど