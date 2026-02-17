北海道電力は2月16日、同社のWebサービス「ほくでんエネモール」で貯めたエネモポイントを、2月20日から電気料金の支払いに使用できるようにすると発表した。電気料金ポイント支払いの概要○サービスの概要新サービスでは、1ポイントを1円に換算し、1回の申請につき1口100ポイント単位で最大5000ポイント(1口から50口)まで使用できる。契約ごとに毎月1日から月末日までの期間に1回申し込みが可能で、申し込んだ月の翌月に請求する