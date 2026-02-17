◆練習試合日本ハム―中日（１７日・名護）日本ハムの山崎福也投手（３３）が２番手で登板し、２回２安打３奪三振１失点。臨時コーチとしてアドバイスを受けた山本昌氏直伝のスクリューを初披露し、好感触を得た。２イニング目となった４回無死、右打者の知野をスクリューで空振り三振に斬った。右打者から見て外角に逃げながら落ちていく軌道に、「明らかに（打者が）合っていない三振だったので、『お！』っていう感覚もあ