ミラノ・コルティナ五輪で女子ハーフパイプ（ＨＰ）代表で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）が１７日、金メダルを獲得した男子ＨＰ代表の戸塚優斗（ヨネックス）、同銅メダルの山田琉聖（ＪＷＳＣ）とともに羽田空港着の航空機で帰国した。到着ロビーに姿を現すと、ファンら約１００人から拍手と「おめでとう！」と出迎えられた。北京五輪に続く２大会連続出場で、初メダルを手にした小野は「４年前は無観客（開催）で、