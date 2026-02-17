1月いっぱいでABCテレビを退社した東留伽アナウンサーが16日、自身のインスタグラムを更新。大手芸能事務所のサンミュージックに所属したことを報告した。 【写真】オフショルの真っ赤なドレス姿がまぶしいです 「2026年2月16日をもちまして、東 留伽はサンミュージックプロダクションに所属することとなりました。」と投稿。「今までの経験を活かしたアナウンサーとしてのお仕事はもちろん、ア